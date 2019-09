OstfildernDie weibliche A-Jugend des TV Nellingen ist in der nun beginnenden Spielzeit das einzige Handball-Team der Region, das in der Jugend-Bundesliga antritt. Und gleich am Startwochenende gilt es: Das Team trifft in der Sporthalle 1 auf die beiden Gruppengegner SG BBM Bietigheim (Samstag, 16 Uhr) und HCD Gröbenzell (Sonntag, 14 Uhr). „Wenn wir beide Spiele gewinnen, haben wir eine gute Grundlage geschaffen, die Zwischenrunde zu erreichen“, sagt Trainerin Veronika Goldammer.

Die Ziele reichen aber weiter: „Wir wollen das Viertelfinale erreichen, nur dann sind wir auch in der kommenden Saison in der Jugend-Bundesliga dabei.“ Hintergrund ist,