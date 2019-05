OstfildernDie längste Auswärtsfahrt steht zum Ende an. Zum Ende der Saison und zum Ende der Handball-Bundesliga-Ära in Nellingen. In der kommenden Saison startet der TV Nellingen neu in der 3. Liga. Die Hornets spielen am Samstag (18 Uhr) beim Buxtehuder SV. Sechseinhalb Stunden fährt das Team mit dem ICE in den Norden – nur wer dann auf dem Spielfeld stehen wird, ist noch unsicher. TVN-Trainer Ralf Rascher klagt über sehr viele angeschlagene Spielerinnen. „Beim Abschlusstraining waren nur sieben Feldspielerinnen dabei“, sagt er. Er wird im Zug abfragen, wie sich die Spielerinnen fühlen und wer spielen kann. Klar ist: „Wir werden ohne Linkshänderin