OstfildernWenn ein Team in einer Begegnung klar favorisiert ist, so ist es im Vorfeld mit die wichtigste Aufgabe des Trainers, vor dem Gegner zu warnen. So betont denn auch Martin Albertsen von der SG BBM Bietigheim vor dem Spiel des verlustpunktfreien Tabellenführers der Frauenhandball-Bundesliga am Samstag (19 Uhr) gegen den Drittletzten TV Nellingen: „Nellingen hat zuletzt gute Ergebnisse erzielt, ist demnach in einer guten Verfassung. In Nellingen hatten wir bereits in der Vorrunde etwas Probleme in der Anfangsphase. Das müssen wir dieses Mal besser machen, um die zwei Punkte einzufahren.“ Bloß keinen Schlendrian einkehren lassen, lautet das Motto