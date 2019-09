BönnigheimDrittes Spiel, dritte hohe Niederlage für die Handballerinnen des TV Nellingen II in der Baden-Württemberg Oberliga. Bei Tabellenführer TSV Bönnigheim unterlag der TVN II mit 26:39 (10:20). „Wir haben den Anfang verschlafen und hatten in den ersten zehn Minuten zu viele technische Fehler“, monierte Trainerin Irina Kolpakova. Mit 1:6 lag das Team nach fünf Minuten hinten. Auch eine frühe Auszeit zeigte keine Wirkung und so sah es nach einer Viertelstunde beim Rückstand von 5:15 nicht gut aus. Es mit einem deutlichen 10:20-Rückstand in die Kabine.

Nach der Halbzeit ging es genauso weiter und Bönnigheim dominierte die Begegnung nach