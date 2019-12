BirkenauElf Mal sind die Handballerinnen des TV Nellingen II in der aktuellen Saison aufs Feld gegangen – elf Mal haben sie selbiges mit einer Niederlage im Gepäck wieder verlassen. Auch beim TSV Birkenau gab es für das Team von Trainerin Irina Kolpakowa beim 22:26 (9:11) nicht viel zu erben. „Mit unseren vielen technischen Fehlern haben wir uns selbst das Leben schwer gemacht“, bedauerte die ehemalige Bundesligaspielerin. Sie lobte aber ausdrücklich den wieder einmal gezeigten Kampfgeist der jungen Mannschaft: „Von der Moral her gibt es nicht viel auszusetzen. Insgesamt sind wir um einiges besser geworden. Das wird schon noch werden.“ So lag die