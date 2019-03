ZizishausenDer TV Nellingen II hat in der Handball-Württembergliga seinen zweiten Platz gefestigt. Beim Tabellenelften TSV Zizishausen gewannen die Nellingerinnen mit 32:23 (16:14) und zogen damit nach Punkten mit Tabellenführer TV Reichenbach, der ein spielfreies Wochenende hatte, gleich. Trotz des deutlichen Ergebnisses hatte TVN-Trainerin Veronika Goldammer etwas auszusetzen: „Wir haben bis zur 50. Minute gebraucht, ehe wir uns abgesetzt haben – im Moment fehlt uns in den Spielen, in denen wir eigentlich überlegen sind, der letzte Biss.“

Nichtsdestotrotz würden die Spiele natürlich 60 Minuten dauern, weshalb das Endergebnis zähle. „Wir haben