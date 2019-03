OstfildernWenn am Samstag (19.30 Uhr) die Bundesliga-Handballerinnen des TV Nellingen die Neckarsulmer SU zu Gast haben, ist dies mehr als ein Derby, mehr als ein Kellerduell. Es ist ein Wiedersehen. Pascal Morgant, Trainer des Viertletzten aus Neckarsulm, kehrt zurück an seine alte Wirkungsstätte. Fünf Jahre war er Coach der Nellingerinnen, schaffte mit ihnen den Aufstieg in die Bundesliga. Dort kämpfen sowohl die NSU als auch der TVN um den Klassenverbleib. „Wir stehen wie Nellingen gehörig unter Druck“, sagt der 43-Jährige.

Sie kehren am Samstag zum ersten Mal nach neun Monaten nach Nellingen in die