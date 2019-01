EsslingenEinem Novizen als Cheftrainer folgt ein alter Hase: Sinisa Mitranic wird in der kommenden Saison Nachfolger von Jochen Masching als Coach des Handball-Württembergligisten SG Hegensberg/Liebersbronn. „Seine ruhige Art und seine absolute Fokussierung auf das Sportliche“ haben die SG-Macher laut Hegensbergs Abteilungsleiter Michael Hettich überzeugt. „Ich freue mich auf die Aufgabe“, sagt Mitranic. „Es ist genial, wie sich die Mannschaft in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Jochen Masching hat da einen richtig guten Job gemacht.“ Darauf will er ab Sommer aufbauen „und versuchen, die Mannschaft noch weiterzuentwickeln“.

Masching hatte