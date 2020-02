EsslingenKein böses Wort soll es geben. Das ist Christian Scharl, einem der beiden Handball-Abteilungsleiter des abstiegsbedrohten Württembergligisten SG Hegensberg/Liebersbronn, wichtig. „Aber wenn man zehn Spiele am Stück verliert, dann gibt es Gründe dafür. Irgendetwas muss man dann tun.“ Und das war die Beurlaubung von Trainer Sinisa Mitranic.

Bereits bei der 26:33-Niederlage am Samstag bei der SG Lauterstein betreuten Henning Richter und Simon Hablizel das Team, das auf dem vorletzten und damit einem Platz steht, der am Ende der Saison den Abstieg in die Landesliga bedeutet. Richter war zuvor schon Co-Spielertrainer. Hablizel, der neben