Göppingen (kd) - Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen fuhr gestern Abend im vierten Gruppenspiel des EHF-Cups gegen den HC Midtjylland (Dänemark) einen 31:23 (14:15)-Erfolg ein. Damit macht das Team von Trainer Magnus Andersson einen großen Schritt in Richtung Gruppensieg und direkten Einzug ins Final Four Ende Mai in heimischer Halle. „Das waren wichtige Punkte für uns“, sagte der Schwede. „Es sieht in Sachen Final Four sehr gut aus, aber wir brauchen noch zwei Punkte.“

Frisch Auf führte schnell mit 7:4 (13. Minute), doch dann riss der Faden. Die Würfe hatten nur noch wenig Qualität, und Midtjylland riss mit einfachen