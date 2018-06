GöppingenChristian Schöne hält sich noch bedeckt: „Wir sind auf der Zielgeraden, aber wir können erst etwas bestätigen, wenn es so weit ist“, sagt der Sportliche Leiter des Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen. Nach Recherchen unserer Zeitung ist die Entscheidung in der Trainerfrage aber inzwischen gefallen: Hartmut Mayerhoffer soll den Neustart durchführen und die Göppinger nach zwei enttäuschenden Spielzeiten in der Bundesliga (jeweils Platz zehn) in den kommenden zwei Jahren wieder weiter nach oben führen. Der Aufsichtsrat des Traditionsclubs muss die Personalie allerdings noch beschließen.

Nach der Trennung von