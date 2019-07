Esslingen (jg)Die Markenzeichen des Esslinger Marktzplatzturniers sind bekannt: nationale und internationale Profi-Teams, die besten Mannschaften der Region, Nachwuchshandballer und all das unter freiem Himmel sowie vor historischer Kulisse. Vorausgesetzt der Regen macht den Veranstaltern nicht wie im vergangenen Jahr einen Strich durch die Rechnung. Damals fanden die Spiele nämlich größtenteils in der Schelztorhalle statt. In diesem Jahr soll das wieder anders laufen: Von Freitag bis Sonntag geht die 54. Ausgabe der Traditionsveranstaltung in der Esslinger Altstadt über die Bühne. Damit Sie nichts verpassen, begleiten wir sowohl den Reichstadtpokal am Samstag als auch die Spiele des Hans-Metz-Pokals am Sonntag per Liveticker hier auf der Webseite der Eßlinger Zeitung. Schauen Sie gerne vorbei, wir würden uns freuen!