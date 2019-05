Ostfildern„Dieses Spiel wird von Emotionen geprägt sein“, sagt TVN-Trainer Ralf Rascher vor dem letzten Bundesliga-Heimspiel des TV Nellingen am Samstag (17 Uhr) gegen die HSG Bensheim/Auerbach. „Diese Emotionen wollen wir in Kampf ummünzen.“ Nur zuschauen werden wie in den Spielen zuvor Stefanie Schoeneberg (Mittelfußfraktur) und Catherine Csebits (Schulterverletzung), Carolin Maier vom zweiten TVN-Team springt ein.

Bensheim/Auerbach, zukünftiger Verein der Nellingerin Elisa Stuttfeld, ist für Rascher „das Überraschungsteam der Rückrunde, die HSG hatte einen unglaublichen Lauf“. In den vergangenen sechs Spielen verlor Bensheim/Auerbach nur gegen