Plochingen (red) - Auch gegen den Vorletzten hat es nicht für Zählbares gereicht: Der TV Plochingen II bleibt in der Handball-Landesliga auch nach dem 26:36 (12:17) gegen die SG Schorndorf ohne Punkte am Tabellenende. „Ich bin sehr zufrieden und richtig stolz auf die Jungs“, lobte Martin Spieth seine Mannschaft immerhin dafür, dass sie sich nicht hängen ließ. Mehr sei für den Aufsteiger nicht möglich, da vor allem der Rückraum unterbesetzt sei und es dem Team an Erfahrung fehle. Bis zur 40. Minute (20:25) hielten die Plochinger relativ gut mit, dann zog Schorndorf uneinholbar davon. „Auf diesem Niveau können wir nur lernen“, sah es