Großengstingen Was sich in der Schlussphase der Handball-Landesliga-Partie zwischen dem TV Großengstingen und dem TSV Köngen abspielte, haben die anwesenden Zuschauer in dieser Form sicherlich noch nie gesehen. Fünf Sekunden vor der Sirene erzielte Manuel Tremmel den vermeintlichen Siegtreffer für Köngen. Nach dieser Aktion unterbrach der Schiedsrichter das Spiel, ein Großengstinger Spieler lag verletzt am Boden. Die Gastgeber bekamen nun noch drei Sekunden – sie spielten einen Pass und Kevin Hummel traf von kurz hinter der Mittellinie dem Köngener Keeper durch die Beine zum 26:26-Ausgleich. „Das ist natürlich enorm bitter. Ich konnte es zuerst