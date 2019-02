DeizisauHandball-Württembergligist TSV Deizisau hat einige Personalentscheidungen für die kommende Saison getroffen. So wird Marco Kugler den Verein am Ende der Saison verlassen. Kugler spielt seit sechs Jahren für die Deizisauer, gehörte 2014 zur Aufstiegsmannschaft in die Baden-Württemberg Oberliga und war in den letzten Jahren eine feste Größe im rechten Rückraum. Auch Max Bröhl wird nicht länger für den TSV spielen. Bröhl hatte den Deizisauern im November seine Zusage für die Saison 2019/2020 gegeben, „welche jedoch keine lange Gültigkeit hatte. Ein Angebot aus Herrenberg erscheint für Max lukrativer“, heißt es in einer Vereinsmitteilung. „Nach