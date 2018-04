LörrachDie Handballerinnen des TSV Wolfschlugen gehen auch in die kommende Saison der Baden-Württemberg Oberliga mit Trainer Rouven Korreik. Nachdem die Kaderplanungen fortgeschritten sind, einigten sich beide Seiten auf eine weitere Zusammenarbeit. „Das ist super“, sagte Co-Trainer Simon Vogel dazu kurz und knapp.

Nicht so super war über weite Strecken das Spiel der Wolfschlugenerinnen bei Schlusslicht TV Brombach, am Ende gab es dennoch einen klaren 36:26 (16:13)-Sieg. Erst in den letzten zwanzig Minuten jedoch wurde es deutlich. Davor tat sich der Tabellendritte schwer. „Wir haben in der Abwehr unsere Tugenden vermissen lassen und viele