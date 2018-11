Esslingen In den vergangenen zehn Jahren haben wir bundesweit circa 7000 Schiedsrichter verloren, sodass wir derzeit nur noch 23 000 Schiedsrichter zur Verfügung haben. Damit der Spielbetrieb an der Basis – in den Kreisen und den unteren Spielklassen – überhaupt mit angesetzten Schiedsrichtern gewährleistet werden könnte, wie es erforderlich wäre, fehlen heute circa 5000 Schiedsrichter. Es gibt in vielen Regionen lobenswerte und interessante Projekte zur Gewinnung neuer Schiedsrichter. Leider müssen wir aber oft schon nach relativ kurzer Zeit feststellen, dass neu ausgebildete Schiedsrichter sehr schnell die Lust an diesem sportlichen Hobby