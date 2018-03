Deizisau - Ihr Saisonziel haben die Handballerinnen der HSG Deizisau/Denkendorf klar erreicht: den Aufstieg in die Baden-Württemberg Oberliga (BWOL). Nachdem sie im Jahr zuvor mit dem dritten Platz nur knapp den Sprung verpasst hatten, wurde der Traum nun wahr.

Es war knapp, es wurde viel gerechnet, aber am Ende machten die Handballerinnen aus Deizisau/Denkendorf mit dem 22:23 (12:12) im letzten Spiel der Aufstiegsrunde gegen die MTG Wangen in der „Hölle Süd“ den Sprung in die BWOL klar. „Es war echt eng und wir hatten zwischendurch Zweifel, ob wir es wirklich schaffen“, sagt Torhüterin