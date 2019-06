OstfildernAm Dienstagabend haben die Handballerinnen des TV Nellingen bereits mit der Vorbereitung auf die kommende Saison begonnen. Es war eine große Gruppe in der Halle. Nachdem das eine Team aus der Bundesliga zurückgezogen wurde und künftig in der 3. Liga antritt, hat das andere den Sprung die Baden-Württemberg Oberliga geschafft – nun beginnt die Findungsphase, welche Spielerinnen zukünftig in welchem Team auflaufen werden. Pünktlich zum Trainingsstart steht auch fest, wer auf den Trainerbänken sitzen wird: Dass Veronika Goldammer das Drittliga-Team betreuen wird, ist schon länger klar. Für das zweite Team wird künftig in Irina Kolpakowa eine alte