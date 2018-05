KöngenW

ohl kaum ein Partylied ist ähnlich ausgelutscht wie der Klassiker „Oh wie ist das schön“ des Schlagersängers Mickie Krause. Ganz egal, ob im Festzelt oder bei Sportveranstaltungen, alle kennen den Text, die meisten singen mit. Dies ändert jedoch nichts daran, dass die Momente, in denen jener Hit aus den Lautsprechern tönt, meistens auch wirklich sehr schön sind. So erlebt am Donnerstag in der Sporthalle der Köngener Burgschule, wo die Frauen des Handball-Württembergligisten TSV Köngen durch einen 28:21 (12:10)-Erfolg gegen die WSG Alfdorf/Lorch/Waldhausen den Klassenverbleib perfekt gemacht haben. Auch hier wurde nach Spielende oben