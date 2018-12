Köngen„Wir sind natürlich mega enttäuscht“. Moritz Eisele, Spielertrainer des Handball-Landesligisten TSV Köngen, war nach der 23:25 (12:12)-Niederlage gegen die HSG Rietheim/Weilheim bedient. „Uns hat heute in allen Belangen etwas gefehlt“, sagte Eisele. Mit einem 5:1 nach fünf Minuten kam der TSV eigentlich gut in die Partie. Doch dann kamen viele Dinge zusammen. „Hinten haben wir immer wieder das Zusammenspiel mit dem Kreis nicht in den Griff bekommen und im Angriff agierten wir zu kopflos“, erklärte Eisele. Trotzdem hielt der TSV die Führung bis zur 42. Minute aufrecht.

Von da an war es eine sehr enge Angelegenheit – mit dem besseren Ende