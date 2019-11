KöngenAuch wenn es für den Handball-Landesligisten TSV Köngen wegen vielen Kranken keine optimale Trainingswoche war, das Ergebnis stimmte am Ende: Mit 34:28 (17:13) hat das Team gegen die SpVgg Mössingen gewonnen und ist weiter Tabellenerster. „Wir haben es zeitweise unnötig spannend gemacht, aber am Ende sehr souverän den Sieg geholt“, sagte Trainer Simon Hablizel. „Es ist nicht leicht als Tabellenführer die maximale Spannung immer aufrecht zu halten.“ Nach zehn Minuten hatten sich die Köngener auf 8:4 abgesetzt. „Das konnten wir aber nicht halten“, sagte Köngens Kapitän Manuel Tremmel. So kam Mössingen auf 9:9 (15. Minute) heran. „Mössingen hat ein