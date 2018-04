Ulm (red) - Die Handballerinnen des TSV Köngen unterlagen in der Württembergliga mit 28:29 (15:12) der SG Burlafingen/PSV Ulm.

„Das war wirklich eine sehr bittere Niederlage“, sagte Armin Dobler, der Köngener Trainer. „Wir waren wirklich die bessere Mannschaft“. Der TSV dominierte über weite Teile das Spiel und führte zur Halbzeit mit drei Toren Unterschied. „Wir haben einfach viel richtig gemacht. Dazu haben wir häufig in der Unterzahl gespielt“, meinte Dobler.

Am Ende war das Glück nicht auf der Köngener Seite. „Wie in den vergangenen Spielen auch, haben wir gegen die SG in den letzten fünf Minuten noch verloren“, sagte