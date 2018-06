Köngen (red) - Der Aufsteiger TSV Köngen bekam in der Handball-Landesliga die volle Härte der höheren Spielklasse zu spüren. Mit 18:29 (7:16) verloren die Köngener zu Hause gegen das Schlusslicht TV Weilstetten II.

Die Köngener kamen in eigener Halle zu Beginn einfach nicht richtig in die Gänge. In der Abwehr bekam der Aufsteiger keinen Zugriff auf Weilstetten und geriet in Rückstand. „Wir sind in ein Loch gefallen und haben es nicht geschafft, da wieder herauszukommen“, sagte der Köngener Spielertrainer Moritz Eisele. „Wir haben einmal mehr gemerkt, dass wir in jedem Spiel 100 Prozent geben müssen.“

Die Spielweise der