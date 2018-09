KöngenIn der Württembergliga der Handball-Frauen hat der TSV Köngen verdient gegen die SG Hegensberg/Liebersbronn mit 36:21 (15:7) gewonnen. Die Köngenerinnen, die als Saisonziel den Klassenverbleib ausgerufen haben, liegen nun mit 3:1 Punkten in der Tabelle auf Platz 2 – hinter Spitzenreiter TV Nellingen II. Am 3. Oktober kommt es in Köngen bereits zum Treffen beider Mannschaften. „Das wird eine richtig große Hausnummer für uns“, sagte TSV-Trainer Tim Wagner, der sich als Außenseiter sieht. „Wir werden nichts herschenken und sind für Überraschungen gut.“

Köngen kam perfekt ins Spiel, führte schnell mit 5:0. Danach dominierte der TSV die Partie