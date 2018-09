KöngenEine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern und dazu Akteure, die immer mal wieder über sich hinauswachsen – so kann man erfolgreich Handball spielen. Und so hat es Landesligist TSV Köngen in der Begegnung mit der SG H2Ku Herrenberg II gemacht und mit 30:23 (17:10) gewonnen.

„Das Wichtigste war, dass wir die Punkte geholt haben“, sagte Spielertrainer Moritz Eisele. Das „Wie“ hat ihm aber auch gefallen. Um Sicherheit zu bekommen, starteten vor allem die Routiniers und setzten Akzente. Später fügten sich die jüngeren Spieler nahtlos ein. Das 17:10 zur Pause war beruhigend, in der tormäßig ausgeglichenen zweiten Hälfte ließen