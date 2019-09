Köngen „Das war einfach nur geil“, freute sich Trainer Simon Hablizel von Handball-Landesligist TSV Köngen nach dem 27:25 (16:13)-Sieg gegen den VfL Pfullingen II. Vor allen Dingen da die Pfullinger für Hablizel mit zu den Aufstiegsfavoriten zählen und sein Team mehr oder weniger auf dem Zahnfleisch daher kam. „Aber die Jungs haben gekämpft was das Zeug hält“, lobte der Coach. Für ihn verlief die gesamte Partie mehr oder weniger auf Augenhöhe, allerdings mit leichten Vorteilen auf der Köngener Seite in puncto Torwartposition. „Was Manuel Vogel und Kai Martin dann am Ende der zweiten Hälfte gehalten haben war überragend“, lobte Hablizel.

