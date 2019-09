KöngenDie Handballerinnen des TSV Köngen kassierten zum Saisonauftakt in der Württembergliga gegen den TSV Urach eine 23:25 (9:13)-Niederlage. „Wir sind einfach nicht ins Spiel gekommen“, klagte Köngens Trainer Tim Wagner. Der Aufsteiger aus Urach setzte von Beginn an auf eine enge Deckung gegen die Köngener Spielmacherin Miriam Panne und nahm den Gastgeberinnen so erfolgreich den Wind aus den Segeln. „Wir haben eigentlich hierfür einige Lösungen einstudiert, aber es hat nichts funktioniert“, ärgerte sich Wagner. Zudem hatte die Uracher Torhüterin einen sehr guten Tag erwischt und trumpfte mit vielen starken Paraden auf. „Beim zehnten freien Wurf, den