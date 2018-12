Anzeige

Mit einem Erfolg wollten es die Handballerinnen des TV Nellingen wieder gut machen, die bittere 19:46-Niederlage am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen die TuS Metzingen vergessen machen. Dazu mussten sie gegen die HSG Bad Wildungen viel mehr Leistung zeigen als gegen dien TuS – was aber angesichts des Totalausfalls am laut Rascher „rabenschwarzen Tag“ in Tübingen auch nicht schwer war. Das (16:14) war für die Nellingerinnen harte Arbeit – die es im Abstiegskampf aber braucht. Für Nellingens neuen Trainer Ralf Rascher bedeutete dies: erster Sieg im ersten Heimspiel.

Von Karla Schairer

Und der Start gelang den Hornets: Spielführerin Tanja Padutsch und Vivien Jäger trafen vor 600 Zuschauern zur 2:0-Führung, Sarah Wachter hielt einen Siebenmeter. Das machte Mut. Mut, den es brauchte, um sich auf das energiereiche Spiel des Tabellenneunten aus Nordhessen einzustellen. Beim 5:2 für den TVN nahm Bad Wildungens Trainerin Tessa Bremmer bereits nach neun Minuten die erste Auszeit. Die Gäste berappelten sich und glichen in der 13. Minute durch Sina Ritter zum 7:7 aus – auch, weil die Nellingerinnen plötzlich Unsicherheiten im Abschluss zeigten. Roxana-Alina Ioneacs sicher verwandelter Strafwurf brachte die Nellingerinnen wieder in Führung. Beim 8:8 (18.) nahm Nellingens Trainer Ralf Rascher die Auszeit – das fruchtete: Der TVN zog auf 12:8 (22.) davon. Mit einem 16:14 ging es in die Pause.

Die Führung war jedoch stets in Gefahr. Bad Wildungen glich zum 18:18 (38.) aus, dann zum 19:19. Jennifer Issifou, Vivien Jäger und Stefanie Schoeneberg stellten die zarte Führung wieder her (22:20/43.). Zunehmend wurde ruppiger, Zeitstrafen auf beiden Seiten. Bad Wildungen kam in der letzten Viertelstunde immer wieder zum Ausgleich (24:24/47.,28:28/53.), die Führung gelang den Gästen aber nicht. Fünf Minuten waren noch zu spielen, 30:28 führte der TVN. Beide Teams bekamen Nervenflattern und wurden fahrig: Ärgerliche Ballverluste auf beiden Seiten, vermeidbare Fehler. So gelang Bad Wildungen erneut der Ausgleich (30:30). Und erstmals die Führung, Nicoleta Vasilescu verwandelte einen Siebenmeter zum 31:30 für die HSG. Szimonetta Gera glich für die Hornets aus. Noch 30 Sekunden, die TVN-Frauen waren im Angriff. Roxana-Alina Ioneac kämpfte sich durch die Bad Wildungener Abwehr, sie fiel halb, strauchelte, der Ball kullerte ins Tor, Sekunden vor Abpfiff. Selten war ein Sieg knapper.