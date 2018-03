Anzeige

Neuhausen „Es war ein Auf und Ab der Gefühle und des Spielstandes“ – Ralf Bader, der Trainer des Handball-Drittligisten TSV Neuhausen war nach dem 32:30 (16:14)-Derbysieg gegen den TV Neuhausen/Erms fix und fertig – und sehr zufrieden. Die MadDogs hatten trotz ein paar Schwächen – sie verspielten einen 10:5-Vorsprung wieder – eine starke Leistung gezeigt und einen ebenfalls starken Gegner besiegt. Neuhausen/Erms-Spielertrainer Daniel Reusch war entsprechend enttäuscht. „Es war klar, dass das Spiel über den Kampf entschieden wird, am Ende haben Kleinigkeiten entschieden.“

Die 900 Zuschauer wurden bestens unterhalten. Das Spiel ging hin und her, wobei das Team von der Erms nur ganz am Anfang mit 1:0 und mit 26:25 in der 50. Minute kurzzeitig führte. Ansonsten lagen die Vorteile bei den Neuhausenern von den Fildern, die eine starke Mannschaftsleistung zeigten, aus der Rückraumspieler Timo Flechsenhar noch etwas herausragte. So war der Sieg am Ende knapp, aber verdient.