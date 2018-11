BottwartalSimon Vogel, der Teammanager der Handballerinnen des TSV Wolfschlugen, wollte dem Team keinen Vorwurf machen. Denn dass die Wolfschlugenerinnen in der Baden-Württemberg Oberliga deutlich mit 18:31(8:15) bei der SG Schozach/Bottwartal verloren haben, ist keine Schande – obwohl Wolfschlugen Tabellenführer ist.

„Der Gegner war uns einfach in allen Belangen überlegen“, sagte Vogel. „Niemand in der Halle konnte sich erklären, wieso die SG bisher schon drei Mal verloren hat. So wie sie gespielt hat, verliert die SG in dieser Liga nichts mehr.“ Sieben Spielerinnen von Schozach/Bottwartal haben bereits Erfahrungen in der 3. Liga gesammelt