OstfildernWenn die Bundesliga-Handballerinnen des TV Nellingen am heutigen Samstag (19.30 Uhr) zum zumindest emotional wichtigsten Derby bei der TuS Metzingen antreten, dann wird bei den Metzingerinnen Edina Rott auf der Trainerbank sitzen. Das ist in soweit besonders, als vor einer Woche noch René Hamann-Boeriths bei den TuSsies verantwortlich war. „Aber für uns ist das fast schon normal, es ist eine gewohnte Situation“, sagt Nellingens Coach Pascal Morgant und lacht. Für die Hornets ist es nämlich schon zum zweiten Mal so, dass sie auf die Metzingerinnen in deren ersten Spiel nach der Trennung von ihrem Trainer treffen – und auf Rott als