EsslingenTrainer Markus Weisl von den Württembergliga-Handballerinnen der SG Hegensberg/Liebersbronn war nach der 21:35 (12:17)-Klatsche gegen die SG Hofen/Hüttlingen bedient: „Unsere Leistung war von Anfang bis Ende nicht Württembergliga-reif. Da hat überhaupt nichts zusammen gepasst. So wird es ganz, ganz schwer für uns.“ Einen Offenbarungseid leisten will der Trainer aber nicht: „Ich glaube fest an die Qualität in der Mannschaft. Es ist eben viel zusammen gekommen. Spielerinnen die bislang keine Verantwortung tragen mussten, müssen das plötzlich, das Team ist neu zusammen gewürfelt und es steht auch ein neuer Mann an der Linie. Das ist