Tuttlingen Der Belohnungskick im Training fällt beim Team Esslingen aus – mit 22:30 (10:13) unterlagen die Landesliga-Handballer bei der abstiegsbedrohten HSG Rietheim/Weilheim und das von Trainer Daniel Kraaz im Falle eines Sieges versprochene Fußballspiel ist passé. „Ich bin sehr enttäuscht über die Niederlage beim Viertletzten. Wir haben von Anfang an unsere Chancen nicht verwertet“, bemängelte Kraaz. Die Tatsache, dass die Esslinger ohne Harz spielen mussten, will der Coach nicht als Entschuldigung gelten lassen: „Auch die Abwehr hat wenig überzeugend agiert – da fehlte es an Kampf und Engagement.“ Besonders Rietheims Halblinker Pascal Bensch, der