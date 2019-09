HorkheimTrainer Michael Schwöbel vom Handball-Drittligisten TV Plochingen war trotz einer deftigen 25:35 (12:15)-Schlappe beim favorisierten TSB Heilbronn-Horkheim relativ entspannt: „Das ist kein Beinbruch für uns. Horkheim ist ein absolutes Spitzenteam, da müssen wir nicht gewinnen.“ Zudem waren die Gastgeber bereits in der vergangenen Saison besonders zu Hause nur sehr schwer zu schlagen: „Die haben in der Vorsaison vor heimischem Publikum gerade mal zwei Punkte abgegeben“, bestätigte Schwöbel. Für ihn ist die Partie am kommenden Wochenende wesentlich wichtiger: „Da kommt der Mitaufsteiger TSV Blaustein zu uns, da gilt es.“

