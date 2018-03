Magdeburg (mge) - Der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat gestern dem hoch favorisierten SC Magdeburg bis zum Schlusspfiff Paroli geboten, am Ende aber dennoch mit 26:27 (14:14) verloren. Vor 6034 Zuschauern in der Getec-Arena in Magdeburg konnte das Team des Trainers Markus Baur von Beginn an auf einen starken Torhüter Johannes Bitter bauen, der mit insgesamt 13 Paraden glänzte und dabei auch drei Siebenmeter abwehrte. So führte der Außenseiter nach 19 Minuten mit 8:7, keinem Team gelang es anschließend, wegzuziehen.

Bei der 19:18-Führung (41.) kassierte der TVB seine Zeitstrafen vier und fünf (Magdeburg musste im gesamten