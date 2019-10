WolfschlugenDie Württembergliga-Handballer des TSV Wolfschlugen wurden ihrer Favoritenrolle gegen die HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf gerecht und fuhren einen souveränen 36:26 (17:11)-Sieg ein. „Mit mehr Konsequenz hätte der Sieg weitaus höher ausfallen können“, meinte Wolfschlugens Abteilungsleiter Wolfgang Stoll. Nach einem ausgeglichen Start zündeten die Wolfschlugener ab dem 5:5 in der achten Minuten den Turbo und zwangen die Gäste durch eine resolute Abwehr immer wieder zu leichten Fehlern, die postwendend per Konter in Tore umgemünzt wurden. Bereits zum Seitenwechsel hatte sich das Team vom TSV-Coach Veit Wager auf sechs Tore abgesetzt.