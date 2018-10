EsslingenDie A-Jugend der JANO Filder wartet weiter auf den ersten Saisonsieg in der Bundesliga, gegen HABO Bottwar gab es die nächste deutliche Pleite der TV Nellingen hat sich dagegen in der weiblichen Bundesliga mit dem 25:25 in Gröbenzell eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in eigener Halle geschaffen.

Männliche Jugend A-Jugend – Bundesliga

JANO Filder – HABO Bottwar 25:40

Nach den bisherigen, guten Auftritten gegen die Favoriten Rhein-Neckar Löwen und TV Bittenfeld war in der HABO Bottwar ein Gegner auf – vermeintlich – Augenhöhe zu Gast bei der JANO Filder. Aber zu viele Fehlwürfe,