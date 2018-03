EsslingenMit ihrer offensiven 3-2-1-Abwehr haben die Handballer des TSV Neuhausen in der 3. Liga bisher überzeugt. Gegen die TGS Pforzheim, die für gewöhnlich gut mit dieser Variante zurechtkommt, muss sich diese aber besonders beweisen. In der Baden-Württemberg Oberliga will der TV Plochingen die TSG Söflingen weiter auf Abstand halten und auch die letzten Abstiegssorgen ausräumen. Davon ist Ligakonkurrent TSV Deizisau weit entfernt. Das Schlusslicht braucht jeden Punkt.

Männer – 3. Liga

Zuletzt gab es für den TSV Neuhausen beim Vorjahresmeister SG Nußloch eine klare 26:37-Niederlage. Nun soll am heutigen Samstag (19.30 Uhr) gegen die