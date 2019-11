Pforzheim20 gute Minuten haben gereicht“, lautete die Analyse von Teammanager Simon Vogel nach dem 30:24 (12:10)-Erfolg der Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen beim Tabellenschlusslicht TG Pforzheim.

Die ersatzgeschwächten Gastgeberinnen vermochten in der ersten Hälfte noch einigermaßen mitzuhalten – was laut Vogel aber vor allem daran lag, dass die glasklar favorisierten Wolfschlugenerinnen überhaupt nicht in die Gänge kamen und sich bis zur Pause gerade mal zwei Tore Vorsprung erarbeitet hatten. Vor allem TG-Spielmacherin Milica Vlahovic zog weitgehend unbehelligt ihre Kreise. Diese Spielerin ließ Wolfschlugens Coach Rouven Korreik