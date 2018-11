OstfildernSein Blick ging zur Anzeigetafel, dann hielt er kurz inne. „Bei diesem Ergebnis kann man nicht meckern. Das ist ein deutliches Zeichen. Ich bin zufrieden“, sagte Frank Ziehfreund, der Trainer der HSG Ostfildern. 37:27 stand da in grell leuchtenden Zahlen zu lesen. So hatte der bisherige Drittletzte der Handball-Württembergliga den Vorletzten HC Hohenems besiegt. Es war der zweite Erfolg des Aufsteigers in Folge, wodurch er einen Satz um drei Plätze auf Rang zehn machte.

Bevor er seine Zufriedenheit kundgetan hatte, hatte Ziehfreund von einem „komischen Spiel“ gesprochen und aus der Halbzeit erzählt: „Die Spieler saßen in der Kabine und