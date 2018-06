Württembergligist HSG Ostfildern II reiste in der gleichen Staffel umsonst nach Ulm-Lehr. Wegen eines Lecks in der Hallendecke - Wasser tropfte auf die Spielfläche - sagten die Schiedsrichter das Spiel ab.

Männl. A - Württ.liga, Staffel 1

VfL Waiblingen - HSG Ostfildern 20:41

Beim Tabellenletzten VfL Waiblingen zeigte die A-Jugend der HSG Ostfildern in den Anfangsminuten eine starke Leistung und ging mit 6:1 in Führung. Anschließend ließ die Mannschaft in Angriff und Abwehr etwas nach und ermöglichte es den Gastgebern, bis auf zwei Tore heranzukommen. Danach fing sich die HSG jedoch wieder und baute die Führung