Deizisau (red) - Gegen den Tabellenzweiten TV Holzheim ist den Handballerinnen der HSG Deizisau/Denkendorf in der Baden-Württemberg Oberliga ein Überraschungscoup gelungen. Nach dem 27:25 (10:14)-Sieg verharrt die HSG zwar auf Rang acht, hat sich aber weiter Luft zur Abstiegsregion verschafft. Bei voraussichtlich vier Absteigern beträgt der Vorsprung auf den Viertletzten neun Punkte. Und dann steht in zwei Wochen auch noch die Nachholpartie bei genau diesem Viertletzten, dem TSV Germania Malsch, an. „Wenn wir das Spiel auch noch gewinnen, sind wir sehr guter Dinge, was den Klassenverbleib angeht“, sagt ein noch zurückhaltender