Alfdorf (red) - Ralf Rascher war deutlich mitgenommen. „Ich bin platt“, sagte der Trainer von Handball-Landesligist HSG Ostfildern nach dem 27:25 (13:15)-Erfolg beim TSV Alfdorf. Damit bleibt die HSG mit jetzt 10:2 Punkten Zweiter.

Die Ostfilderner spielten vor allem im Angriff nicht gut, drehten die Partie am Ende aber mit viel Kämpferherz. Allerdings werden die Alfdorfer Einspruch einlegen, weil die Schiedsrichter in der Schlussphase zu spät eine Auszeit gegeben hatten. „Ich weiß nicht, wie das ausgeht“, sagte Rascher, „aber ich weiß, dass wir so schlecht nicht mehr spielen werden.“

Die HSG