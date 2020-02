Bad UrachDie Württembergliga-Handballerinnen der HSG Deizisau/Denkendorf haben sich im Spiel beim TSV Urach viel vorgenommen und einiges davon umgesetzt. Mit 34:28 (16:15) siegte die HSG verdient beim Tabellenachten und festigte somit die Position unter den ersten Fünf.

„Das war ein gutes Spiel“, lobte HSG-Coach Steffen Irmer-Giffoni. „Wir sind immer wieder intensiv ans Limit gegangen und sind vorne gut in unser Tempospiel gekommen“. In der Abwehr musste die HSG allerdings mit dem taktischen Mittel der siebten Feldspielerin aufseiten der Uracherinnen zurecht kommen. „Die haben das 50 Minuten lang so gespielt aber auch davon haben wir uns nicht aus