OstfildernWären die Voraussetzungen nicht andere gewesen, hätte man meinen können, die Begegnung der Handball-Württembergliga in der Scharnhausener Körschtalhalle zwischen der HSG Ostfildern und der SG Hegensberg/Liebersbronn wäre die Auftaktbegegnung der Saison gewesen. Die HSG gewann deutlich und verdient mit 35:30 (16:14). Ihr war dabei so etwas wie Aufstiegseuphorie anzumerken, während bei der SG erkennbar schien, dass die Mannschaft einen großen Umbruch hinter sich hat und die Verunsicherung entsprechend groß ist.

Doch die Voraussetzungen waren: Ostfildern war mit 0:6 Punkten gestartet, Hegensberg/Liebersbronn zumindest mit 3:5 und dabei mit starken Ergebnissen wie dem Sieg gegen den zunächst hoch gehandelten SKV Unterensingen.

Dennoch, die HSG gewann mit 35:30. Deutlich und verdient. Was SG-Coach Jochen Masching knapp und knackig so erklärte: „In einem Derby geht es nur über den Kampf und die Einstellung. Das habe ich der Mannschaft vor dem Spiel gesagt.“ Und dann: „Ostfildern war uns in diesen Bereichen deutlich überlegen.“

Und wie hat der Aufsteiger das hinbekommen? „Wir haben Hegensberg/Liebersbronn in der Abwehr den Zahn gezogen. Und wir haben deutlich weniger Fehler als in den vergangenen Spielen gemacht“, erklärte Trainer Frank Ziehfreund, der sich freute, als sei Weihnachten und Ostern zusammengekommen. Der bärenstarke Jannik Schlemmer nannte noch einen anderen Aspekt: „Wir haben ja schon in den ersten drei Spielen nicht schlecht gespielt und daran geglaubt, dass wir es können.“ Nach dem Motto: Glaube gewinnt Spiele.

Ziehfreund drückte es so aus: „Wir haben uns nicht mit dem Negativen aufgehalten, sondern uns neu aufgestellt.“ Im Handball, diese Partie war ein weiterer Beweis dafür, kommt es eben nicht nur auf Hand und Fuß an, sondern auch auf den Kopf. Die Ostfilderner hatten sich nicht mit dem Null-Punkte-Start aufgehalten. Und im Spiel nicht mit der frühen Roten Karte gegen den bis dahin starken Mihailo Durdevic wegen groben Foulspiels (18.). Ostfildern hatte mit 3:1 und 5:2 geführt, nach dem Feldverweis schloss Dennis Saur die Lücke und die HSG ließ Hegensberg/Liebersbronn zwar bis zur Pause am Herankommen schnuppern (14:16) – ließ die SG aber nie ganz herankommen.

Klare Körpersprache

Während in der ersten Hälfte eine Wende im Spiel immer mal wieder in der Luft lag, war das spätestens nach 45 Minute vorbei. Ostfildern agierte variabler – auch personell, Hegensberg/Liebersbronn versuchte es mit der Brechstange – ebenfalls personell. Wenn es nicht läuft, landet der Ball eben meistens bei den Routiniers Fabian Sokele, Henning Richter oder Matthias Bayer, der an diesem Tag noch am meisten mit der Kugel anfangen konnte und sich mühte, den SG-Laden zusammenzuhalten. Wenn dann auch noch HSG-Torhüter Simon Weber einen guten und SG-Keeper Tobias Funk einen schlechten Tag erwischt, geht so ein Spiel eben in die Richtung, in die es gegangen ist. Schließlich war auch an der Körpersprache der HSG-Akteure abzulesen: „Bei uns läuft es heute.“ Die SG-Spieler strahlten aus: „Heute geht gar nichts.“

Mit 23:32 lag Hegensberg/Liebersbronn gut acht Minuten vor Schluss bereits zurück – Frust auf der einen, pures Glück auf der anderen Seite. Der HSG, die in der vergangenen Aufstiegssaison ebenfalls bis zum vierten Spiel auf den ersten Sieg warten musste, wird der Erfolg mächtig gut tun. Hegensberg/Liebersbronn muss sich darauf besinnen, was die Mannschaft stark macht. Das ist vorhanden. Aber an diesem Abend in der Scharnhausener Körschtalhalle wurde es nicht sichtbar. Was Trainer Masching schnell abzuhaken versuchte: „Eine verdiente Niederlage, die an Einstellung und Willen lag.“

