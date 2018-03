OstfildernDer Handball-Landesligist HSG Osfildern hat sich souverän mit 37:24 (16:11) gegen den Tabellenneunten TV Weilstetten durchgesetzt. Durch den achten Sieg in Folge festigte die HSG ihren dritten Tabellenplatz und hat weiterhin eine sehr gute Ausgangssituation für den Rest der Saison.

Ostfildern ging gegen Weilstetten schnell mit 3:0 in Führung. Dank einer starken Abwehr- und Torwartleistung erarbeitete sich die HSG eine deutliche Führung (12:5). In den letzen Minuten vor der Pause stand die Abwehrreihe nicht mehr so gut wie zu Beginn, und Weilstetten verkürzte den Abstand um zwei Tore.

Ostfildern erwischte einen