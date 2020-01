OstfildernBeim Anruf in der EZ-Sportredaktion am Freitag war sich Magnus Gründig, der den Handball-Württembergligisten HSG Ostfildern gemeinsam mit Marco Gaßmann seit der Trennung von Frank Ziehfreund Ende November trainiert, sicher: Das Abstiegskampf-Duell zwischen der HSG und dem Tabellenletzten TV Altenstadt würde die Mannschaft gewinnen, die am Ende den besseren Torhüter in ihren Reihen hat. Er sollte Recht behalten: Nach 60 intensiven Minuten durften die Ostfilderner einen deutlichen 28:20 (13:8)-Erfolg bejubeln – auch dank ihrer beiden sehr gut aufgelegten Torhüter Niklas Uhl und Simon Weber. Aber auch die übrigen HSG-Spieler hatten offenbar