Heiningen36:23 (21:12) hieß es am Ende im Spiel der Handball-Württembergliga zwischen dem TSV Heiningen und der HSG Ostfildern. Dass man beim Tabellenführer verlieren kann, sieht auch HSG-Betreuer Matthias Dunz so – mit der Höhe der Niederlage hatte er allerdings etwas zu knabbern: „Wir sind schlecht in die Partie gestartet und lagen früh mit 2:11 hinten. In der Folge wir uns dann aber wieder auf vier Tore herangekämpft“.

Nach gut 20 Minuten dann der Dämpfer für die HSG: Routinier Timo Flechsenhar sah nach einer unglücklichen Abwehraktion Rot. „Er trifft seinen Gegenspieler ohne Absicht im Gesicht“, meinte Dunz, der sich in dieser Situation ein